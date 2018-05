Barueri terá volta de Márcio Careca contra o Atlético-PR Em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro, o Barueri necessita somente de um empate na última rodada do Campeonato Brasileiro para assegurar vaga na Copa Sul-Americana de 2010. No domingo, o time paulista encara o Atlético-PR, às 17 horas, em jogo que acontece no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.