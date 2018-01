Barueri terá zagueiro como técnico na despedida do Paulistão Sem maiores ambições ao encerrar sua primeira participação na elite do Campeonato Paulista, a diretoria do Grêmio Barueri decidiu colocar o zagueiro Fábio Luís como técnico da equipe no jogo da próxima quarta-feira, contra o Bragantino. O jogador de 34 anos decidiu deixar os gramados após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do São Paulo, no último domingo, em Sorocaba, que resultou na demissão do técnico Sérgio Soares. Fábio Luís já foi inclusive efetivado como auxiliar-técnico para a disputa da Série B do Brasileiro - o nome do novo treinador ainda não foi definido. O meia Jamelli, que foi contratado durante o Paulistão, também deve parar de jogar: foi nomeado como supervisor do clube. "O Barueri chegou à elite do futebol paulista para ficar", disse o presidente Walter Sanchez. Ocupando a 13.ª colocação no Paulistão, o Barueri não tem mais chances de disputar o título do interior, mas a partida interessa muito ao Palmeiras, que precisa vencer o São Bento, em Sorocaba, e torcer por um tropeço do Bragantino para ficar com a última vaga nas semifinais do Estadual. Mais dois times estarão de técnico novo na última rodada. O Noroeste, que chegou a ficar entre os quatro primeiros mas caiu de rendimento nas últimas rodadas, acertou a contratação do ex-volante Pintado para o lugar de Paulo Comelli, que é cotado para comandar o rival Marília na Série B do Brasileiro. O América, que precisa vencer o Ituano e torcer por tropeços de Sertãozinho ou Rio Claro para escapar do rebaixamento à Série A-2, jogará sob o comando de Luiz Carlos Ferreira, contratado especialmente para essa partida - no segundo semestre, o time deve disputar apenas a Copa Federação Paulista de Futebol.