Barueri vence e deixa Santo André na lanterna do Paulista O Barueri venceu o Santo André por 2 a 1, neste domingo, em Barueri, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado piorou ainda mais a situação do time do ABC, que está cada vez mais perto do rebaixamento. Os donos da casa chegaram aos 16 pontos, subindo até a 13.ª posição. O Santo André é o último colocado, com seis. A primeira etapa do jogo demonstrou toda a fragilidade do time do Santo André. Os visitantes sempre estiveram no ataque, mas os espaços deixados para o Barueri foram decisivos. Aos 30 minutos, Thiago Humberto cobrou pênalti com perfeição e abriu o placar. Aos 35, Pedrão cruzou e Luciano Gigante ampliou, após toque de cabeça. No segundo tempo, a partida continuou da mesma forma: o Santo André tinha maior tempo de posse de bola, mas não conseguiu transformar a vantagem em gols. O Barueri, sem maiores preocupações, apenas tocava a bola calmamente, esperando o apito final do árbitro. Aos 45 minutos, o Santo André fez o gol de honra, após chute forte de Pará. BARUERI 2 x 1 SANTO ANDRÉ Barueri - Oliveira; Dão, Fábio Luís, Edson Batatais e Gesiel (Thomaz e Nenê Miranda); Bilinha, Júlio, Giuliano (Ivan) e Luciano Gigante; Thiago Humberto e Pedrão. Técnico: Sérgio Soares. Santo André - Sérgio; Alex, Lelo e Da Guia (Luís Henrique, depois Jéfferson); Alexandre, Makelele, Willian, Juliano (André Luiz) e Pará; Régis e Flávio. Técnico: Leandro Campos. Gols - Thiago Humberto, de pênalti, aos 31 e Luciano Gigante, aos 35 minutos do 1.º tempo. Pará, aos 45 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Paulo Roberto Ferreira. Cartões amarelos - Dão, Júlio, Makelele, Juliano e Lelo. Renda - R$ 9.175,00. Público - 866 pagantes. Local - Estádio Municipal Vila Porto, em Barueri-SP.