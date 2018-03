Barueri vence e fica a 1 ponto da Série A2 Somar apenas um ponto em três jogos. É só isso o que precisa o Grêmio Barueri para garantir o acesso à Série A2 em 2006. Melhor time da temporada no Campeonato Paulista da Série A3, o Barueri chegou à sua terceira vitória consecutiva dentro da segunda fase, neste domingo cedo, ao superar o XV de Novembro, por 2 a 1, em Jaú. Além de manter os 100% no encerramento do primeiro turno, continuou na liderança isolada do Grupo 4, com nove pontos. O melhor time do campeonato detém uma série invicta de 18 jogos. O segundo colocado é justamente o XV de Jaú, com quatro pontos, seguido pelo Rio Claro, com 3 pontos após vencer o São José, por 2 a 0, também pela manhã, em Rio Claro. Mostrando a sua força, o Barueri abriu vantagem ainda no primeiro tempo, com Michel, aos 24 minutos, e Leandro, aos 45 minutos. O time da casa diminuiu somente aos 37 minutos da etapa final, com Cléber, de cabeça. Em Rio Claro, num jogo equilibrado, o time da casa foi mais eficiente nas finalizações e venceu com justiça. Marcelo Cordeiro fez o primeiro aos 41 minutos e o placar foi completado aos 42 minutos do segundo tempo, com Leandro Diniz. Pelo Grupo 3, o Monte Azul assumiu a liderança isolada, com seis pontos, após vencer fora de casa o Itararé, por 2 a 1. Rafael Aidar, aos 13 minutos, abriu o placar, com Gilson ampliando aos 41 minutos do segundo tempo. O time da casa descontou somente nos acréscimos, aos 49 minutos, com Thiago Russo, de cabeça. A derrota deixou o Itararé com apenas um ponto e quase fora da disputa por uma das duas vagas. Na quinta-feira, Palmeiras B e XV de Piracicaba empataram, em 2 a 2, no Palestra Itália, deixando o time da capital na vice-liderança, com cinco pontos, seguido pelo time piracicabano, com quatro. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão garantir o acesso, com os líderes disputando o título da temporada. Confira os resultados da terceira rodada: Palmeiras B 2 x 2 XV de Piracicaba; XV de Jaú 1 x 2 Grêmio Barueri; Rio Claro 2 x 0 São José e Itararé 1 x 2 Monte Azul. Classificação: Grupo 3 - 1) Monte Azul, 6 pontos; 2) Palmeiras B, 5; 3) XV de Piracicaba,3; 4) Itararé,1. Grupo 4 - 1) Grêmio Barueri, 9 pontos; 2) XV de Jaú, 4; 3) Rio Claro,3; 4) São José, 1.