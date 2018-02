Barueri vence Marília e se afasta da zona de rebaixamento O Barueri deu um salto importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Jogando em casa, o time venceu o Marília por 4 a 2, neste domingo, no Estádio Municipal Vila Porto, pela 13.ª rodada da competição. Com o resultado, os donos da casa assumiram o 14.º lugar com 13 pontos, enquanto os visitantes seguem em 13.º, com 16. O primeiro tempo foi bastante equilibrado e o Barueri saiu na frente com gol de Thiago Humberto aos 27 minutos. Mas cinco minutos depois, Wellington Amorim deixou tudo igual. Na segunda etapa, porém, o time mandante foi à forra. Aos 11 minutos, Thiago Humberto marcou seu segundo gol no jogo e o segundo do Barueri. Os anfitriões sacramentaram a vitória pouco tempo depois com Edson Batatais e Dão, ampliando de cabeça, aos 17 e 28, respectivamente. Aos 33, Leandro Camilo descontou também de cabeça para os visitantes. BARUERI 4 x 2 MARÍLIA Barueri - Oliveira; Dão, Ricardo Villa e Edson Batatais; André (Nenê Miranda), Júlio, Giuliano, Thiago Humberto (Sinval) e Zeziel; Pedrão (Thomaz) e Luciano Gigante. Técnico: Sérgio Soares. Marília - Júlio César; Dedimar (João Vitor), Leandro Camilo e Gum; Rafael Mineiro (Bruno Ribeiro), Fernando, Max Carrasco, Camilo (Jean) e Rafael Gaúcho; Wellington Amorim e Wellington Silva. Técnico: Lori Sandri. Gols - Thiago Humberto, aos 27, e Wellington Amorim, aos 32 minutos do primeiro tempo. Thiago Humberto, aos 11, Edson Batatais, aos 17, Dão, aos 28, e Leandro Camilo, aos 33 minutos do segundo tempo. Árbitro - Alex Sander da Rosa Lefeu. Renda - R$ 7.012,00. Público - 690 pagantes. Cartão amarelo - Rafael Gaúcho e Wellington Amorim. Local - Estádio Vila Porto, em Barueri (SP).