Barueri vence São José na Série A3 Na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado à noite, o Grêmio Barueri conseguiu uma importante vitória sobre o São José por 2 a 0, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). Dono da melhor campanha na fase anterior, o Grêmio assume a liderança do Grupo 4, com três pontos e sai na frente na briga ainda contra Rio Claro e XV de Jaú. O São José jogou desde os 15 minutos iniciais com um a menos devido a expulsão de Walter. O Barueri, porém, só chegou aos gols no segundo tempo. Leandro, de cabeça, aos 13 minutos, e Pedrão, aos 47 minutos, construíram a vitória. A primeira rodada será completada neste domingo com três jogos: 10 horas - Rio Claro x XV de Jaú; 15 horas - Itararé x Palmeiras B e Monte Azul x XV de Piracicaba.