Base do Cruzeiro tem novo comando A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a troca de comando nas categorias de base: saiu Fausto Queiroz, que estava no clube havia dois anos, e entrou o diretor de futebol Ricardo Drubsky. A mudança faz parte dos planos de dirigentes e da parceira HTMF para fortalecer cada vez mais o trabalho de descoberta de jovens talentos.