Basel avisa que não libera Kleber Os dirigentes do Basel negam que estejam envolvidos em qualquer tipo de negociação com o Corinthians ou com a MSI para a transferência do lateral-esquerdo Kleber. ?Não temos intenção de vendê-lo. Esperamos que o acordo de três anos seja cumprido?, afirmou Joseph Zindel, diretor de comunicações do clube suíço. Kleber, revelado no próprio Parque São Jorge, está na lista dos jogadores pretendidos pela MSI para reforçar o Corinthians.