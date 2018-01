Basílio assume time do Botafogo-SP Depois de assistir ao empate por 0 a 0 com o União São João, na noite de quarta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o técnico Basílio começou a trabalhar nesta quinta-feira no comando do Botafogo. "Não é momento para desespero", disse o treinador, contratado para o lugar de Joãozinho Rosa, demitido no começo da semana. Com o empate de quarta-feira, o Botafogo somou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista, mas ainda assim é o lanterna do grupo 3. E para escapar do rebaixamento, a diretoria do clube de Ribeirão Preto aposta no herói corintiano da conquista do título paulista de 1977 - Basílio fez o gol que acabou com o jejum do Corinthians. Basílio iniciou a carreira de técnico no próprio Corinthians. Depois, passou equipes como Inter de Limeira e Portuguesa Santista. A sua estréia no Botafogo será no domingo, fora de casa, contra o Marília.