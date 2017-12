Basílio é a arma do Marília no Rio O atacante Basílio será a maior novidade do Marília para enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Caio Martins, no Rio. O jogador, que atuou no Palmeiras, Ituano e Ponte Preta, foi contratado junto ao Grêmio para ser a referência no ataque do Marília na seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Basílio, com 31 anos, fará sua estréia e entrará no lugar do meia Bechara, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Além dele o técnico Paulo Comelli confirmou também a volta do zagueiro Romildo, que cumpriu suspensão automática. Ele jogará ao lado de Andrei e Vladimir, já que o time jogará no esquema 3-5-2. "Precisamos ficar atentos na marcação, mas não podemos só nos defender", explicou Comelli, que aposta na velocidade de Basílio para ganhar mais força no contra-ataque. O sistema defensivo do time paulista é muito confiável, tanto que é o melhor da competição, com apenas 11 gols. Por outro lado o Botafogo tem o melhor ataque, com 30 gols marcados, ao lado do Palmeiras.