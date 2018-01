Basílio e Fábio Baiano podem jogar O técnico Gallo recebeu nesta quarta-feira a boa notícia: os médicos liberaram o atacante Basílio e o meia Fábio Baiano, que correram em torno do gramado do CT Rei Pelé e podem jogar já no domingo, contra o Coritiba. Com a contusão de Fábio Baiano, o treinador teve que mudar o esquema de jogo, escalando três volantes. Sem Basílio, perdeu a opção para o segundo tempo, em que a velocidade do atacante sempre surpreende os adversários. Apenas o volante Tcheco continua em tratamento. O meia Elton transferiu para esta quinta-feira os exames médicos que estavam marcados para esta quarta. Ocorrendo tudo bem, o jogador do Grêmio será trocado com o zagueiro Domingos. Já o zagueiro Altair, da Portuguesa, já teria acertado seu pré-contrato com o clube, aguardando apenas o término de seu contrato com a Portuguesa, dia 17 de maio, para se apresentar na Vila Belmiro. Gallo confirmou ainda que os atacantes Luciano Henrique e Fabiano e o meia Danilinho estão inscritos no Brasileiro e devem iniciar logo o processo e concentração com o grupo para o entrosamento com os novos companheiros. Os jogadores retornaram aos treinos, depois de dois dias de folga. O centroavante Deivid comentou que a decisão foi boa, depois das longas concentrações realizadas em Atibaia. "Deu mais tempo para curtir a família", disse ele, informando que daqui para a frente o time vai concentrar dois dias antes de cada partida. O lateral-direito Paulo César entende que, fora o Santos, Cruzeiro, Atlético-PR, São Paulo e Corinthians são os times com mais chances de vencer o Brasileiro. "As equipes estão se preparando, vai ser uma competição difícil de pontos corridos e todos os jogos são importantes", disse ele, confiante na conquista de mais um título nacional pelo Santos.