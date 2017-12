Basílio estréia amanhã no Ituano O meia-atacante Basílio, ex-Palmeiras, é a nova atração do Campeonato Paulista da Série A-1. Ele foi inscrito pelo Ituano para disputar o Paulistão, devendo estrear já neste sábado, às 11h00, contra o Juventus. Outros clubes também se reforçaram, aproveitando a data limite para inscrições que expirou na quinta-feira. O returno começa neste final de semana. Basílio só teve sua inscrição confirmada após uma liminar que lhe garantiu o direito de trabalhar. Este teve uma audiência na segunda-feira e soube da sentença favorável somente na quarta-feira. Há duas semanas ele treina junto com o elenco do Ituano, que também já tinha contratado Raniélli. Por outro lado, o Ituano cedeu, por empréstimo, o artilheiro Didi para o Atlético Sorocaba que disputa o Paulista da Série A-2. O Santo André, líder do Paulistão com 23 pontos, também contratou seu último reforço: o meia Eduardo Marques, do Santos, que na temporada passada defendeu o Guarani. Para tentar fugir da lanterna, com apenas cinco pontos, a Portuguesa Santista inscreveu mais dois reforços: o veterano meia Silas e o lateral Renner, do Santos. A Matonense também tenta evitar o rebaixamento. Seu último reforço foi o lateral Rogério Souza, do Atlético Paranaense. Antes dele, o clube tinha definido a vinda do goleiro Alexandre, que estava no Sampaio Correia. A contratação de Hiran, do Internacional-RS, não deu certo. Além disso, o time perdeu o técnico Vágner Benazzi, que foi para o Marília. Em seu lugar chegou Toninho Moura. A Internacional de Limeira, outro ameaçado, acertou com o zagueiro Edinho Baiano, ex-Palmeiras. O Botafogo, agora dirigido por José Galli Neto, só trouxe o inexpressivo lateral-esquerdo Cléber. O União Barbarense perdeu dois grandes jogadores para o Marília: o volante China e o lateral-esquerdo Rossato. O América perdeu o experiente técnico Cilinho, demitido por corte de despesas no clube que agora espera por Roberval Davino, atual técnico do CRB. Outros clubes não contrataram como Juventus, União São João e Rio Branco que lutam pelo inédito título paulista.