Basílio marca duas vezes, e Marília supera o Santo André O Marília estreou bem no Campeonato Paulista 2007. Numa grande exibição do atacante Basílio, que voltou ao clube nesta temporada e marcou duas vezes, o time do interior venceu o Santo André por 3 a 0, em casa, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Desde o início do primeiro tempo, o Marília apostou na velocidade do ataque para envolver o adversário. A melhor chance da primeira etapa veio num chute do veterano volante Fernando, que bateu na trave. Principal reforço para 2007, Basílio fez jus à expectativa da torcida logo aos seis minutos do segundo tempo. Ele pegou rebote de chute de Fabiano Gadelha no travessão e abriu o placar. Aos 23, Gadelha arriscou, a bola desviou na zaga e sobrou para o ex-palmeirense fazer outro. No final, aos 40, Gadelha recebeu de Basílio, driblou um marcador e tocou sem chances para o goleiro Júnior Costa. O Marília volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Guaratinguetá, às 17 horas, no Vale do Paraíba. No mesmo dia e horário, o Santo André recebe o Noroeste, no ABC. Ficha técnica: Marília 3 x 0 Santo André Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, Renê e Rogerinho; Fernando (Dikson), Fábio Recife, Juninho (Fabiano Gadelha) e Wellington Amorim; Eninho (Frontini) e Basílio. Técnico: Roberto Cavalo. Santo André - Júnior Costa; Pará, Lello, Luiz Henrique e André Luiz (Leonardo); Bruno, Makelele, Ramalho e Jéferson; Eninho (Catatau) e Sandro Gaúcho (Diogo Pires). Técnico: Ruy Scarpino. Gols - Basílio, aos 6 e aos 23, e Fabiano Gadelha, aos 40 minutos do segundo tempo. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Cartão amarelo - Makelele. Renda - R$ 30.436,00. Público - 3.746 pagantes. Local - Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP).