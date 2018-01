Basílio não renova com a Ponte Depois de dispensar sete jogadores, a Ponte Preta irá perder mais um atleta do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro. Destaque do time nas últimas rodadas da competição, o atacante Basílio está negociando transferência para o futebol árabe. Basílio esteve reunido com a diretoria da Ponte na manhã desta segunda-feira e não renovará seu contrato com o clube. Ele ganhava R$ 30 mil e não aceitou nenhuma redução no seu salário. O temor da diretoria era sua transferência para o maior rival da Ponte: o Guarani, que também desistiu da contratação do ex-jogador do Palmeiras por falta de acordo financeiro. O seu destino deve ser mesmo o futebol árabe. Enquanto Basílio está saindo, o goleiro Hiran pode continuar no clube. Depois de ficar várias rodadas afastado do elenco, com fortes dores de cabeça, o jogador se recuperou e deve ser o titular da Ponte na temporada 2003. A dúvida maior é com relação ao técnico. Os dois nomes mais forte, no momento, são Nicanor de Carvalho e Zé Teodoro.