Basílio pode reforçar o Santo André O atacante Basílio pode reforçar o Santo André para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista, que começa dia 20 de janeiro. O jogador pediu dispensa do Palmeiras na última semana e está acertando sua ida para o time do ABC, que já contratou o atacante Gílson Batata, ex-Figueirense, e o zagueiro Lica, ex-Guarani. Basílio pode ser apresentado nesta terça-feira mesmo. Na noite de hoje, a diretoria irá organizar um jantar para apresentar o novo elenco. Também foi definido o plano de criação da empresa Santo André Licenciamentos, que administrará o futebol do clube. Quem está gostando disso tudo é o treinador Luiz Carlos Ferreira, que promete não decepcionar a diretoria e a torcida do Santo André. "O grupo é bom, a retaguarda excelente e temos tudo para brigar pelo título. Que técnico não gosta de trabalhar num esquema desses?"