Basílio só aceita vitórias em casa O técnico Basílio, do Botafogo, exige que sua equipe vença todos os jogos que disputará em casa durante a respescagem do Campeonato Paulista. "É a única saída para fugir do rebaixamento." No sábado, na disputa da primeira rodada desta fase, o Botafogo perdeu para o Mogi Mirim, por 3 a 1, em Mogi.