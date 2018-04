Basílio só pensa em manter liderança Quando saía de campo sábado à tarde, como o jogador mais importante na vitória por 3 a 0 contra o Paraná Clube, na Vila Belmiro, Basílio não sabia se comemorava a sua boa atuação ou se falava sobre o que pretende fazer para ajudar o Santos a se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, derrotando o Atlético-PR, quarta-feira. "Para nós que não atuamos na Série A, a Copa Sul-Americana está sendo tão importante quanto o Campeonato Brasileiro", analisou o atacante de 32 anos, que mesmo sendo reserva de luxo, é o segundo artilheiro do time, com 23 gols, apenas cinco menos que Robinho. "O Vanderlei (Luxemburgo) foi inteligente utilizando os jogadores que estavam tendo poucas chances e agora estamos prontos para a partida de quarta-feira. Vamos ter que repetir contra o Atlético-PR o que fizemos no segundo tempo contra o Paraná, indo para cima do adversário. O campo da Vila não é tão grande e com uma arrancada, a gente chega rápido à área adversária. Só espero ter espaço para jogar." Se o jogo contra o Paraná serviu como um teste para Luxemburgo escolher o substituto de Deivid (suspenso) para o jogo contra o Atlético-PR, William acredita que passou. "Estava devendo porque no jogo contra o Paraná, em Curitiba, havia perdido dois gols. Sábado, o goleiro impediu que eu fizesse, realizando duas grandes defesas, mas, depois a minha atuação foi coroada com o gol que marquei", comemorou o atacante que estava há seis meses sem jogar. Confiança - William explicou que não conseguiu se firmar no futebol coreano porque sofreu uma cirurgia e quando se recuperou teve poucas oportunidades. "Precisava de uma seqüência de jogos para atingir o nível normal e como isso não vinha acontecendo, preferi voltar para o Brasil. E não me arrependo. Com o gol de sábado, recuperei a confiança do torcedor e me dá ânimo para prometer mais um para quarta-feira", concluiu o atacante.