Basílio também desiste do Sãocarlense À beira do rebaixamento na Série A-2 do Campeonato Paulista, o Sãocarlense continua sendo rejeitado pelos técnicos. O último a desistir de assumir o desafio foi Basílio, que comunicou sua decisão, por telefone, aos dirigentes que o esperavam, nesta quarta-feira, no estádio Luis Carlos de Oliveira. Segundo Basílio ele não poderia se desvencilhar, neste momento, do seu trabalho na Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo. O ex-meia do Corinthians que já dirigiu vários clubes como Juventus e Internacional de Limeira seria o sexto técnico da temporada no Sãocarlense. O problema é que não existe outro nome para ocupar a função que já teve Reinaldo Barbosa, Wálter Gama, Márcio Fernandes, Manoel de Souza e Eli Carlos, que nem chegou a estrear há duas rodadas. A diretoria, na segunda-feira, chegou a anunciar Luis Pereira como o "salvador do pátria", mas o ex-zagueiro do Palmeiras e da seleção brasileira, rejeitou o convite alegando compromissos com o novo time da Força Sindical. A desistência de Basílio provocou novo desânimo na diretoria, desesperada com a ameaça do rebaixamento. Se não for encontrado um novo técnico, a crise pode ser contornada internamente com a efetivação de Manoel de Souza, o Mané, auxiliar técnico. Ele já dirigiu o time várias vezes durante o campeonato, entre as trocas de técnicos. O Sãocarlense está com 27 pontos depois de perder cinco pontos no Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol por utilizar o lateral Jamur, irregularmente, contra o Etti Jundiaí. O clube recorreu na decisão, na expectativa de reverter a sentença em segunda instância. O time ainda fará dois jogos na reta final do campeonato. Enfrenta o América, em casa, e depois encerra sua participação contra o Juventus, em São Paulo. Outros três clubes lutam contra o rebaixamento: o São José com 27 pontos; o Comercial com 28 pontos e o Paraguaçuense com 29 pontos.