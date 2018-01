Basquete: Americana está na decisão A Unimed/Americana, atual campeã brasileira, é a primeira finalista do Nacional feminino de basquete. Neste domingo, venceu fora de casa a terceira partida da série melhor-de-cinco contra o Santo André, por 68 a 48, e fechou o playoff em 3 a 0. As cestinhas foram Simone, de Santo André, e Silvia Gustavo, de Americana, com 17 e 16 pontos, respectivamente. "A equipe defendeu muito bem durante toda a partida, mas não gostei da parte ofensiva. Erramos muitos passes e precipitamos alguns ataques. Temos de consertar isso para a final", avaliou o técnico Paulo Bassul, de Americana. Na outra semifinal, o Santa Maria/São Caetano foi derrotado pelo Pão de Açúcar/Ourinhos por 81 a 59, em Ourinhos. A quarta partida será nesta segunda, às 19h, no mesmo local. Ourinhos lidera a série por 2 a 1.