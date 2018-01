Basquete: Pinheiros e Uniara jogam 4ª Após a interrupção do Campeonato Paulista Masculino de Basquete em razão dos Jogos Abertos do Interior, realizados em Santos, a nona rodada da primeira fase da competição, que será aberta nesta segunda-feira, terá sequência na quarta-feira. O Esporte Clube Pinheiros e o Uniara/Araraquara, campeão dos Jogos Abertos, se enfrentarão no clube Pinheiros, às 20h30. O COC/Ribeirão teve de antecipar o jogo da 11ª rodada, na sexta-feira, contra o Pinheiros, porque está disputando o Campeonato Sul-Americano de Clubes, que vai até sexta-feira, na Venezuela. O time comandado por Aluísio Ferreira não só venceu o Pinheiros (89 a 83), como chegou ao seu 50º jogo do Campeonato Paulista sem derrota e lidera invicto: venceu os dez jogos que disputou e soma 20 pontos. O Corinthians/Mogi Basketball está na segunda colocação, com 14 pontos (seis vitórias e duas derrotas). Na terceira posição, com 13 pontos, três equipes estão empatadas: Franca BC (5 vitórias e 3 derrotas), Hebraica (4 vitórias e cinco derrotas), Paulistano/UniFmu (6 vitórias e 1 derrota) e Winner/Limeira (5 vitórias e 3 derrotas). No Sul-Americano, o COC/Ribeirão enfrenta amanhã o ESPE, do Equador. O time brasileiro encerra sua participação na primeira fase quarta-feira, contra o Los Delfines. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para a fase semifinal no sistema de cruzamento olímpico: o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B; o primeiro do B enfrenta o 2º do A. Os vencedores decidem o título no dia 24 de outubro.