Bastia vai à final na Copa da França O Bastia garantiu presença na final da Copa da França, ao derrotar o Sedan por 1 a 0, domingo à tarde. O adversário do time da ilha da Córsega será o Lorient, que bateu o Nimes também por 1 a 0, mas no sábado. O Lorient, lanterna da Primeira Divisão, está classificado ainda para a disputa do título da Copa da Liga da França, em que terá o Bordeaux como rival.