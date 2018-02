Batalha jurídica cancela jogo da rodada de estréia no Paraná O Campeonato Paranaense começa neste final de semana, mas antes mesmo de iniciar já tem confusão fora de campo. A 1ª Vara Cível de Toledo concedeu, na noite desta quinta-feira, a um torcedor da equipe local, o Toledo, uma liminar que suspende as partidas do time do Engenheiro Beltrão até que o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) analise, no próximo dia 18, um novo recurso do clube. A liminar é apenas mais um capítulo da guerra de bastidores travada pelos dois clubes junto à Federação Paranaense de Futebol pela vaga deixada pelo União Bandeirante, que desistiu de disputar a competição. Por conta dessa batalha, que promete se arrastar ainda por algum tempo, o Campeonato Paranaense começará com sete jogos ao invés dos oito, como estava previsto. A partida suspensa aconteceria em Cascavel, onde o Cascavel receberia o Engenheiro Beltrão.