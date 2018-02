Batata e Didi reforçam o Ituano O Ituano ganhou dois reforços para o jogo contra o Goiás-GO, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda fase da Copa do Brasil. O zagueiro Batata e o atacante Didi - que jogaram no Corinthians em 1998, quando o time foi campeão brasileiro - foram escritos na competição e estão à disposição do técnico Ruy Scarpino. No treinamento desta quarta-feira cedo, o técnico escalou os dois jogadores no time titular, sacando Anderson e Tita, respectivamente. Mas como Batata ainda não está 100% fisicamente, deve ficar como opção no banco de reservas. Outra dúvida do treinador é em relação ao companheiro de Didi no ataque. Evandro, ex-Portuguesa, briga por uma vaga com Flavinho, ex-Americano-RJ, que fez um belo gol no jogo passado contra o União São João, pelo Campeonato Paulista. Desfalques certos para este jogo são o meia Pi erre e o atacante Jean Carlos, contundidos. Como o primeiro jogo é em casa, Scarpino afirma que o Ituano tem que tentar fazer pelo menos marcar dois gols para ir com boa vantagem do campo do adversário. "Temos que sair para o jogo e tentar o resultado que nos dê tranqüilidade no jogo de volta em G oiás, que será muito difícil", disse. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Ituano passou pelo Coritiba em dois jogos (2 a 0 - 0 a 1). Já o Goiás também precisou de dois jogos para despachar o Ipatinga-MG (1 a 2 - 1 a 0). O jogo de volta será disputado no Estádio Serra Dourada em Goiânia, dia 2 de abril.