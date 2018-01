Batata ironiza reclamações do Tricolor Um dos heróis do empate contra o São Paulo, por 2 a 2, quando marcou o primeiro gol do União Barbarense, o veterano Gilson Batata não deixou por menos ao comentar as reclamações do São Paulo: "O engraçado que eles só reclamam quando empatam ou perdem. Quando ganham, ficam quietinhos...". Os jogadores do São Paulo e o técnico Leão reclamam falta no gol que deu o empate ao Barbarense. Quarta-feira o time pega o Atlético, em Sorocaba.