Batata na Justiça contra Barbarense O atacante Gílson Batata cansou de esperar por uma negociação quanto a seus salários atrasados e entrou na Justiça contra o União Barbarense. Batata reclama dos três meses de atraso salarial e da postura da empresa UB Corporation, dirigida por ucranianos e que administra o futebol do clube. De acordo com o jogador, o União deverá utilizar o mesmo elenco na Copa São Paulo de juniores e no Campeonato Paulista da Série A2. Por isso, Batata deixou o clube e pode antecipar os planos de se aposentar, já que pretendia jogar por mais dois anos. A diretoria do clube de Santa Bárbara d´ Oeste, porém, nega que o clube irá disputar a Segunda Divisão estadual com um time de desconhecidos.