Batatais é o novo líder da Série B1 O Batatais assumiu a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao vencer o Lemense, por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, em Leme, na abertura da sexta rodada. O novo líder tem 13 pontos, um a mais que o Linense, que empatou em casa, por 2 a 2, com o lanterna Velo Clube (5). O Lemense continua com sete pontos. Em casa, o Tupã (8) goleou, por 4 a 1, o Monte Azul (7). Em jogo isolado da Série B2, quinta divisão, em Penápolis, o Penapolense perdeu para o Jalesense por 2 a 1. Após a vitória o Jalesense assumiu a liderança provisória do Grupo 1, com 10 pontos.