Batatais e Tupã garantem vagas na Série B1 Os últimos dois classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, foram definidos neste domingo, quando foi realizada a 14ª rodada de classificação. Batatais e Tupã ficaram com as vagas no Grupo 1, que já tinha Linense e Santa Ritense assegurados. O Batatais garantiu a vaga ao empatar fora de casa sem gols com o Santa Ritense. O Batatais terminou em terceiro lugar com 19 pontos, mesmo número do Tupã, quarto colocado, após empatar em casa com o Fernandópolis. No Grupo 2 já estavam definidos os quat ros classificados: Ecus, Primavera, Capivariano e Mauaense. A rodada também definiu o outro rebaixado. O Lemense, com 13 pontos, ficou em último lugar no Grupo 1, mesmo número de pontos do Fernandópolis. Os dois times se igualaram em vitórias (3), mas no saldo de gols permaneceu o menos ruim: Fernandópolis (menos 3) e Lemense (menos 9). No Grupo 2, o Guarulhos, com 7 pontos, já estava rebaixado. Confira os resultados da 14ª rodada: Santa Ritense 0 x 0 Batatais, ECUS 6 x 0 Capivariano, União Mogi 0 x 1 Mauaense, Primavera 3 x 0 Guarulhos,Palestra 1 x 2 XV de Caraguatatuba, Lemense 1 x 3 Velo Clube, Tupã 0 x 0 Fernandópolis e Linense 2 x 1 Monte A zul.