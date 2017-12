Batatais elimina Ponte Preta e está nas quartas de final da Copa São Paulo

Uma das surpresas na 48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Batatais é mais um clube classificado às quartas de final da competição. O time venceu a Ponte Preta nos pênaltis, por 4 a 2, no estádio Jardim Martins, em Cravinhos, após empate por 1 a 1 no tempo normal na tarde deste sábado.

O Batatais, agora, aguarda o confronto entre Mirassol e Botafogo, que se enfrentam ainda neste sábado às 20h45, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, para saber qual será o seu próximo adversário na competição.

Batatais e Ponte Preta criaram chances de abrir o placar no primeiro tempo. O Batatais começou melhor, mas aos poucos o time campineiro equilibrou o confronto. No melhor lance dos primeiros 45 minutos, o artilheiro Yuri recebeu cruzamento e testou no travessão do goleiro Gerson.

No segundo tempo os times seguiram no ataque, só que mais desgastados com o forte calor no interior de São Paulo. Aos dois minutos, Thales Henrique recebeu ótima passe e ficou cara a cara com o goleiro da Ponte. Na finalização acabou chutando para fora.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Ponte Preta não demorou a responder e aos 15 minutos quase estufou as redes em chute de Heitor que passou rente ao travessão. Só que quem abriu o placar foi mesmo o Batatais. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, Douglas Pote cabeceou e fez o primeiro gol do jogo.

Atrás no placar, a Ponte Preta armou uma verdadeira 'blitz' em busca do empate. Pressionou o Batatais e aos 41 minutos encontrou seu gol. Darlyson, que entrou no segundo tempo, acertou um lindo chute de fora da área no ângulo do goleiro Gerson.

Nos pênaltis, a Ponte Preta errou duas da cinco cobranças que teve e o Batatais levou a melhor, vencendo por 4 a 2. Handerson acertou o travessão e Darlyson chutou para a defesa do goleiro Gerson que selou a classificação.