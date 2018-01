Bate-boca de Totti e Ferguson esquenta Roma x Manchester A partida entre Manchester United e Roma já pega fogo antes mesmo de começar. O jogo, que acontece nesta quarta-feira no Estádio Olímpico, na Itália, está sendo apimentado com uma discussão envolvendo o técnico do clube inglês, Alex Ferguson, e o capitão da equipe italiana, Francesco Totti. Em resposta a uma declaração do treinador escocês, de que mal conhecia o meia e que ele era o jogador com que seu time menos deveria se preocupar, Totti não economizou nas palavras e foi ao ataque. "Ferguson, você saberá quem é Totti. Espero poder fazer com que se lembre de meu nome", declarou o jogador à TV SKY italiana. A Roma se classificou com uma bela vitória fora de casa sobre o Lyon. "Chegamos em melhor forma para a partida desta quarta, no melhor momento possível, e vamos correr atrás de nosso objetivo com muita vontade", afirmou Totti, o artilheiro da atual temporada Campeonato Italiano. Já no final de seu entrevista, o meia disse que nunca jogaria na Inglaterra. "Nunca gostei do futebol inglês, mesmo com grandes jogadores atuando lá. E também não gosto da Inglaterra porque o clima é muito úmido", disparou.