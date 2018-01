Batistuta confiante para o clássico Juventus e Inter de Milão fazem no domingo, em Turim, o jogo mais importante da 23ª rodada do Campeonato Italiano. Os dois lideram a competição com 48 pontos, seguidos de perto pelo Milan, com 46. ?Ganhar da Juventus será fundamental para o nosso moral", afirmou o centroavante argentino Gabriel Batistuta. O atacante da Inter está muito confiante: "Não é um jogo decisivo. Sinto que ganharemos em Turim e conquistaremos os três pontos. Não sei se a Juventus digeriu a derrota para o Manchester (3 a 0, pela Liga dos Campeões, no meio da semana), mas eles têm uma grande equipe e saberão sair dessa situação", disse Batistuta. O Milan jogará em casa contra a Atalanta e provavelmente Rivaldo ficará no banco para descansar. O português Rui Costa, que foi reserva no jogo de terça-feira contra o Lokomotiv pela Liga dos Campeões, começará jogando. Serginho e Dida serão titulares. A 23ª rodada começará neste sábado, com duas partidas: Brescia x Bologna e Parma x Modena. No Parma, os brasileiros Júnior e Adriano estão confirmados. Nesta sexta-feira, a imprensa italiana publicou declarações de Adriano desmentindo a intenção de autar no futebol inglês. ?Prefiro permanecer na Itália e, se possível, voltar para a Inter, dona do meu passe." O atacante teria despertado interesse do Manchester United. ?Fiquei sabendo do interesse por minha mãe, que me ligou do Rio de Janeiro e disse que a televisão havia noticiado o interessa do futebol inglês. Mas eu não sei de nada." Outros jogos deste domingo: Chievo e Torino; Perugia e Lazio; Piacenza e Como; Reggina e Udinese.