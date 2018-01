Batistuta e Vieri põem Inter na ponta Com dois gols do atacante Vieri e outro de Batistuta, o primeiro dele com a camisa do novo clube, a Inter de Milão venceu o Piacenza por 3 a 1 e alcançou a Juventus na liderança do Campeonato Italiano, com 48 pontos. O gol do adversário foi marcado por Dario Hubner. Nos demais jogos da rodada, o Bologna derrotou o Empoli por 2 a 0, o Brescia superou a Reggina por 2 a 1, a Lazio empatou sem gols diante do Atalanta, o Modena bateu o Chievo por 1 a 0 e a Udinese surpreendeu a Roma e ganhou o jogo por 2 a 1. Ainda neste domingo a partida entre Perugia e Parma completa a rodada.