Batistuta estréia na Inter de Milão A Inter inicia o segundo turno do Campeonato Italiano com novidade no ataque. A equipe milanesa, em segundo lugar com 36 pontos, recebe o Empoli (22), neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, com Gabriel Batistuta no ataque. O argentino foi contratado da Roma, no fim da semana passada, treinou e praticamente teve confirmada estréia pelo técnico Héctor Cúper. O goleador deve formar dupla de frente com Christian Vieri. A transferência de Batistuta foi um grande negócio. Para o jogador, porque tem chance de voltar à ativa, já que esquentava banco na Roma. Para seu ex-clube, porque alivia a folha de pagamento. Para a Inter, porque tem opção para compensar a ausência de Hernán Crespo, que se recupera de contusão e a previsão de volta deve ocorrer em abril. A Lazio, também vice-líder, recebe o Piacenza (13) no estádio Olímpico, e continua com problemas financeiros. O lateral argentino Sorín reclama passe livre, por descumprimento de acordos do contrato, e o Cruzeiro pede indenização de US$ 1 milhão ao clube romano. O caso está no tribunal esportivo da Itália e pode parar na Fifa. O Milan, líder com 39 pontos, se desloca até Údine, onde pega a Udinese, 26 pontos e em situação apenas intermediária. O Perugia (22) hospeda o Chievo (32) animado por ter desclassificado a Juventus da Copa Itália. Já a equipe de Verona procura esquecer a surra de 5 a 2 que levou do Milan no mesmo torneio. A rodada terá ainda Bologna (27) x Torino (10) e Brescia (18) x Parma (26).