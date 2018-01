Batistuta fica 1 mês longe do futebol O argentino Gabriel Bastistuta deverá ficar um mês longe dos gramados por causa de uma distensão nos ligamentos do joelho direito. O atacante machucou-se durante a partida entre sua equipe, a Roma, e o Vicenza, no domingo. Batistuta submeteu-se a uma ressonância magnética, que comprovou a gravidade da lesão. O jogador já vinha enfrentando problemas no joelho direito desde o ano passado.