Batistuta: Fiorentina quer despedida A Fiorentina não esqueceu o seu maior artilheiro. Quando o atacante argentino Gabriel Batistuta anunciou que estava se despedindo do futebol, torcedores da Fiorentina se mobilizaram para que o jogo de despedida seja em Florença. Batistuta marcou 167 gols pela Fiorentina, de 1991 a 2000. Ídolo absoluto, recebeu da torcida o apelido de ?Batigol?. Em 1996, ele conquistou a Copa e a Supercopa da Itália. Depois, jogou na Roma (2000-01) e conquistou o Campeonato Italiano. O argentino passou alguns meses no Inter de Milão até ir para o Catar. E foi no mundo árabe que, apesar de continuar marcando gols, decidiu pendurar as chuteiras aos 36 anos de idade.