Batistuta garante vitória da Roma O atacante argentino Gabriel Batistuta, que voltou aos gramados hoje após ficar 1 mês tratando de uma lesão, garantiu hoje uma vitória apertada da Roma sobre o Hellas Verona por 3 a 2. Batistuta marcou o gol da vitória no último minuto de jogo e manteve o seu time na liderança do campeonato italiano, com 39 pontos. A Roma chegou a estar em desvantagem por 2 a 0. Os dois gols do Verona foram marcados por Adrian Mutu, aos 45 do primeiro tempo e aos 8 minutos do segundo. Esses gols acabaram com os 600 minutos de invencibilidade da Roma de gols em casa. O brasileiro Marcos Assunção diminuiu a diferença aos 9 minutos do segundo tempo. E 9 minutos depois, Antonio Cassano empatou o jogo. Com o fim da pressão no placar, a Roma cresceu no jogo. Aos 45 minutos, Batistuta garantiu a vitória da Roma. A Fiorentina conseguiu arrancar um empate do Chievo Verona em 2 a 2 fora de casa, em um jogo que teve a estréia do brasileiro Adriano, jogador que veio do Inter de Milão. Adriano deu o passe que resultou no primeiro gol da Fiorentina, do português Nuno Gomes, aos 12 minutos do primeiro tempo, e o Chievo empatou no final do primeiro tempo, em um pênalti cobrado por Corini. Aos 41 minutos do segundo tempo, D?Anna colocou o time da casa em vantagem, mas 4 minutos depois a Fiorentina empatou, com outro gol de Gomes. Milan e Brescia empataram em zero a zero em Milão, em um jogo sem maiores emoções. O Brescia jogou sem o atacante Roberto Baggio, machucado, e sem o volante Guardiola. A Lazio também não obteve um bom resultado - perdeu por 1 a 0 do Piacenza em casa. O gol do jogo foi marcado por Dario Hubner. A Juventus de Turim venceu o Venezia por 2 a 1. O Torino venceu em casa o Udinese por 3 a 1, Parma e Lecce empataram em 1 a 1, assim como Bologna e Atalanta, que empataram em 2 a 2.