Batistuta marca e Roma goleia A onda de azar da Roma parece ter chegado ao fim. Prova disso é a volta às redes do atacante Batistuta, que marcou o segundo gol da vitória sobre a Udinese, neste sábado, por 4 a 1. Os outros gols foram marcados por Montella e Totti (2). Sensini marcou para o time de Udine. Depois de sofrer duas derrotas consecutivas, o time conquistou a segunda vitória no Campeonato Italiano e já soma seis pontos, em quatro jogos. No outro jogo da rodada deste sábado, Reggina e Brescia empataram por 2 a 2. A rodada será completada neste domingo pelos seguintes jogos: Milan x Torino, Piacenza x Inter, Chievo x Modena, Empoli x Bologna, Juventus x Como, Parma x Perugia e Atalanta x Lazio.