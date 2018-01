Batistuta marca e Roma vence Na única partida da quinta rodada do Campeonato Italiano realizada neste sábado, a Roma venceu a Juventus por 2 a 0. O resultado muito comemorado pelos romanos pois marcou a reabilitação do artilheiro Gabriel Batistuta, que voltou a fazer gols depois de um longo jejum. O argentino abriu o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo, com um chute de longa distância, em seu primeiro gol desde o dia 17 de junho, na última rodada da temporada passada. Esta foi a maior abstinência de Batistuta desde a temporada 95/96, quando ainda jogava pela Fiorentina e passou as cinco primeiras rodadas sem marcar. O brasileiro Marcos Assunção ampliou para 2 a 0, já nos descontos, aos 49 minutos do segundo tempo. A derrota pode custar a liderança à Juve. O time de Turim tem 10 pontos ganhos, o mesmo número de Inter e Milan. O problema é que os dois jogam neste domingo e podem se distanciar. A Roma sobe para sexta posição, com 8 pontos.