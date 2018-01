Batistuta não é chamado para seleção A ausência do artilheiro Gabriel Batistuta, é a maior surpresa da lista de convocados da seleção argentina para o amistoso diante da Itália, dia 28 deste mês, em Roma, e que foi divulgada hoje pelo técnico Marcelo Bielsa. Maior goleador da história da seleção, Batistuta não foi convocado por pressão do Roma - a equipe que o argentino defende na Itália. O clube italiano alega que o artilheiro precisa de tempo para se recuperar plenamente de uma contusão no joelho direito. Na lista divulgada por Bielsa, constam nomes de 17 jogadores que atuam fora do país. Os goleiros Pablo Cavallero (Celta, Espanha) e Germán Burgos (Mallorca, Espanha); os zagueiros e laterais Walter Samuel (Roma, Itália), Roberto Ayala (Valencia, Espanha), Mauricio Pochettino (París Saint Germain, França), Nelson Vivas (Arsenal, Inglaterra) e Juan Pablo Sorín (Cruzeiro, Brasil). A lista traz ainda os nomes dos volantes Zanetti (Inter, Itália), Almeyda (Parma, Itália), Verón e Simeone (Lazio, Itália); os meias Gallardo (Mônaco, França), Aimar e Cristian "Kili" González (Valencia, Espanha) e os atacantes Julio Cruz (Bologna, Itália); Gustavo López (Celta, Espanha) e Hernán Crespo (Lazio, Itália). Na próxima semana, Bielsa deverá convocar o restante da equipe, provavelmente com jogadores que atuam na Argentina.