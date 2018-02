Batistuta pode ir para o Barcelona O veterano atacante argentino Gabriel Batistuta revelou nesta sexta-feira que está negociando sua transferência para o Barcelona. O jogador de 35 anos defende atualmente o Al Arabi, do Catar, e seria contratado para o lugar do sueco Henrik Larsson, que sofreu grave contusão e desfalcará o time espanhol até o final da temporada. ?Estamos conversando?, admitiu Batistuta, ao chegar nesta sexta-feira a Buenos Aires, onde foi passar as festas de fim de ano. Maior artilheiro da história da seleção argentina, ele brilhou muito tempo no futebol europeu, principalmente na Fiorentina (Itália).