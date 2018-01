Batistuta troca a Itália pelo Catar Os petrodólares falaram mais alto e Gabriel Batistuta aceitou jogar no Al Arabi, do Catar, para ganhar US$ 5 milhões por dois anos de contrato. Os detalhes foram publicados hoje pelo tradicional jornal italiano Corriere dello Sport. O artilheiro argentino, que joga na Inter, tinha intenção de encerrar sua carreira na Inglaterra, mas mudou de idéia, pelo menos por enquanto. É que, no contrato com o clube do Catar, ele colocou uma cláusula que lhe dá direito de quebrar o compromisso depois de um ano, pelo qual receberia apenas US$ 5,5 milhões. O clube árabe deu a Batistuta uma série de outros benefícios, como uma mansão faraônica e 10 passagens aéreas para viajar a Itália, onde permanecerá sua esposa, que espera o quarto filho do atacante. Batistuta deverá viajar em agosto a Doha, capital do Catar.