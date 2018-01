Batistuta vai para a Inter de Milão A primeira transferência de impacto do mercado de inverno no futebol italiano foi fechada nesta sexta-feira, mas não envolveu dinheiro. O atacante argentino Batistuta foi emprestado de graça pela Roma à Inter até o fim da temporada. O clube de Milão só precisará pagar o salário do jogador, o que dará 2,5 milhões de euros em seis meses. Batistuta foi contratado às pressas para substituir o seu compatriota Hernán Crespo, que ficará dois meses e meio sem jogar por causa de uma distensão muscular na coxa direita. Ele se apresentará semana que vem. A Roma facilitou a negociação porque economizará os salários do atacante e ainda "limpará" o ambiente - Batistuta estava sendo pouco aproveitado e tinha tido um sério desentendimento com o técnico Fabio Capello no final do ano passado. A 17ª rodada do Campeonato Italiano - última do primeiro turno - começará neste sábado, com dois jogos: Parma x Empoli e Reggina x Bologna. O Parma é o oitavo na classificação com 23 pontos, um à frente do Empoli. Está muito distante dos líderes Milan e Inter, que têm 36 pontos. Mesmo assim, o lateral-esquerdo brasileiro Júnior está contente. "Nesta temporada, a equipe conquistou mais pontos do que tinha nessa altura no passada. Tenho certeza de que temos condições de conquistar uma colocação legal. Se possível, brigar para ficar entre os quatro primeiros para ganhar uma vaga para a Liga dos Campeões."