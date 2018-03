Batistuta volta à seleção em jogo-festa Depois de se aposentar da seleção, o centroavante Gabriel Batistuta voltará a vestir a camisa da Argentina. Mas será somente para uma partida em homenagem aos 25 anos da primeira conquista da Copa do Mundo pelos argentinos, em 1978, na Argentina. O adversário ainda não foi definido e a partida será no Monumental de Nuñes, do River Plate, mesmo local da decisão daquele Mundial. Participarão da festa vários atletas que estiveram na conquista e outros destaques do país. Entre eles, Diego Maradona, o maior jogador da história do futebol argentino. Mas Mario Kempes, artilheiro do Mundial de 78, não estará presente. Também confirmaram presença Javier Zanetti, da Inter, Riquelme, que está no Barcelona, Cambiasso, do Real Madrid e Maxi Rodríguez, do Espanyol.