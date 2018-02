Batshuayi brilha em estreia e Dortmund volta a vencer após 3 jogos

O Borussia Dortmund finalmente encerrou sua série de tropeços e voltou a vencer no Campeonato Alemão nesta sexta-feira. Não foi fácil, mas o time derrotou o lanterna Colônia fora de casa, por 3 a 2, na abertura da 21.ª rodada. O nome da partida foi o estreante Batshuayi, que marcou dois gols e deu assistência para o outro, de Schürrle, em sua primeira participação com a camisa do clube.

Batshuayi chegou ao Dortmund na última quarta-feira, na negociação tripla que levou Aubameyang para o Arsenal e Giroud para o Chelsea. E o jovem de 24 anos mostrou por que o clube alemão aposta tanto nele ao definir o primeiro triunfo da equipe após três empates consecutivos.

O resultado levou o Dortmund a 34 pontos, recuperando provisoriamente a vice-liderança da tabela, atrás apenas do Bayern de Munique. Na próxima rodada, dia 10, a equipe vai receber o Hamburgo. Já o Colônia segue seu calvário e parou nos 13 pontos, em último. Também no dia 10, tentará a recuperação diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa.

O começo do jogo foi bastante equilibrado nesta sexta. Aos 12, Jojic recebeu sozinho na área e chutou no contrapé de Burki, que fez grande defesa com o pé. Logo depois, Kagawa respondeu e acertou o travessão.

Em uma partida aberta, o Dortmund foi mais competente e abriu o placar aos 34 minutos, com o estreante Batshuayi. Toljan fez grande jogada pela esquerda, passou pela marcação e tocou no meio da área, onde o belga apareceu para marcar pela primeira vez com a camisa do clube.

O mesmo Batshuayi ainda marcaria o segundo aos 43, após outra boa jogada de Toljan, mas, após uma certa hesitação, a arbitragem marcou impedimento corretamente. Aos 10 minutos da etapa final, o belga recebeu sozinho, em posição legal, e ficou de frente para o goleiro Timo Horn, que fez grande defesa.

As chances desperdiçadas fariam falta, porque quatro minutos depois, o Colônia deixou tudo igual. Heintz roubou a bola de Pulisic, arrancou da defesa, tabelou com Terodde e bateu cruzado. Bürki fez grande defesa, mas Zoller empurrou para a rede de cabeça.

Mas nem houve tempo para comemorar. Aos 16 minutos, Heintz errou, Batshuayi recebeu de Pulisic e bateu cruzado, mesmo com pouco ângulo, por baixo do goleiro, marcando o segundo do Dortmund.

O jogo era lá e cá, e o Colônia empataria novamente aos 23, com Mere, aproveitando escanteio da direita para definir de cabeça. O gol fez o time da casa se empolgar e ir para o ataque, mas o contragolpe foi fatal. Aos 38, Batshuayi abriu na direita com Schürrle, que invadiu a área e finalizou firme. A bola ainda desviou no zagueiro e matou o goleiro.