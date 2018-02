Bauer e Oberdan não verão o clássico Palmeiras x São Paulo costuma ser um clássico empolgante, que atrai bom público ao estádio e audiência para a televisão. Mas não terá a atenção de dois dos maiores ídolos dos dois clubes. Bauer, volante que jogou com Leônidas e fez parte de um dos melhores times do São Paulo, nos anos 40, e Oberdan Catani, um dos goleiros que fizeram história no Palmeiras - se não o maior deles - não estão nem aí para o jogo deste tarde. Oberdan, que ainda freqüenta o Palestra Itália em dia de jogos, passará o fim de semana na chacará da filha, no interior de São Paulo. "Vou brincar com os 40 cachorros que ela tem." E Bauer ficará em casa, mas não fará nenhum esforço para ligar a televisão. A razão: o futebol de hoje não os empolga, é bem diferente daquele que jogaram nas décadas de 40 e 50. "Eu começo assistindo a um jogo, mas logo desligo a televisão. É muito ruim esse tal de agarra-agarra, os zagueiros fazem pênalti a toda hora e os juízes não marcam...", lamenta. Bauer, aos 78 anos, e Oberdan, aos 85, encontraram-se na sexta-feira, na redação do Estado, cinco anos depois do último bate-papo entre eles. E não quiseram saber de falar dos problemas do futebol atual. O que eles queriam, mesmo, era contar histórias. "Não tenho como dar palpite sobre o clássico, não estou acompanhando os times", justifica o ex-meio-campista, que ficou conhecido como "O Monstro do Maracanã", por sua atuação na Copa de 1950. Oberdan, que na quarta-feira lança sua biografia - A Muralha Verde, de Osni Ferraz -, só abriu exceção para falar da saída de Vágner Love para o CSKA. "Quer saber? Acho que ele tem mais é de ir mesmo, porque a carreira é curta e, quando você não serve mais para o clube, eles (dirigentes) abrem o portão e te dão um pé no traseiro", disse o jogador. Boas lembranças é o que não faltam para esses dois astros do esporte mais popular do País. Eles defenderam suas equipes em momentos mágicos, na década de 40, dominada por Palmeiras e São Paulo, ocasião em que a rivalidade ganhou grande dimensão. Na época da Segunda Guerra Mundial, por sinal, o clube de origem italiana alterou seu nome de Palestra Itália para Palmeiras, mudança provocada por pressão de conselheiros do São Paulo, segundo contam alguns palestrinos inconformados. "É o que dizem", fala Oberdan. Os palmeirenses conquistaram o Campeonato Paulista em 1940, 42, 44, 47 e 50 e os são-paulinos levantaram o troféu em 43, 45, 46, 48 e 49. "Nós tiramos duas vezes o tricampeonato do São Paulo, em 47 e em 50", reitera Oberdan, que se orgulha de não ter levado gol do amigo e rival. Bauer, que formou a famosa linha-média tricolor com Ruy e Noronha, dá o troco e lembra que o gol que deu o título de 46 ao São Paulo saiu de seus pés. "Tentei cruzar, mas chutei errado e a bola foi para o gol. O Oberdan conseguiu prensá-la com a trave, mas, no rebote, o Renganeschi marcou e nós vencemos por 1 a 0." O palmeirense, contudo, reclama até hoje, quase 60 anos depois, de impedimento no lance. Já na parte final do encontro, surge um tema que não poderia ter ficado de fora: Leônidas da Silva, o maior atleta daquela geração e um dos maiores de todos os tempos. Bauer recorda com carinho de seu temperamento difícil e de sua genialidade. "Ele, sim, dava bicicleta. Atualmente, os jogadores só põem as pernas para trás e chutam, sem pedalar. Uma bicicleta precisa ter pedaladas." Oberdan, chamado pelos amigos de Bicho, comenta, satisfeito, que sofreu apenas dois gols do Diamante Negro. E nenhum de bicicleta. "Ele era um terror na área, para mim, era melhor do que o Pelé." Na despedida, os dois, que não ganharam muito dinheiro com o futebol, vestem a camisa dos clubes que defenderam por mais de uma década para fotografias. E ironizam os jogadores de hoje. "Ô, Bauer, sem essa de beijar o distintivo. Não imita esses jogadores que vivem fazendo isso para depois trocar de clube", diz um bem-humorado Oberdan. "Tá louco! Claro que não (vou beijar)", retruca o ex-zagueiro são-paulino, sorridente e com um olhar de cumplicidade de quem sabe que os velhos tempos não voltam, infelizmente.