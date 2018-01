Bautista é suspenso por dois jogos O atacante mexicano Adolfo Bautista, um dos destaques do Chivas Guadalajara, sofreu uma punição de dois jogos na Copa Libertadores da América por causa dos incidentes ocorridos na partida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, no último dia 14. A decisão foi anunciada, nesta quinta-feira, pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Assim, Bautista cumpre a última partida de punição contra o Atlético-PR, em Guadalajara, nesta quinta. O time mexicano perdeu por 3 a 0, em Curitiba, e precisa de quatro gols de diferença para conseguir a classificação à final da Libertadores. Sobre os casos do atacante Martín Palermo, do Boca Juniors, e o ex-treinador do clube argentino, Jorge Benítez, também envolvidos na confusão no estádio La Bombonera, a Conmebol anunciou que uma decisão definitiva será tomada no dia 30 de julho.