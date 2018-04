Bauza afirma que São Paulo precisa de mais quatro pontos para se classificar

"Para nos classificarmos temos que ganhar do River Plate e ir até La Paz buscar no mínimo um empate, ou até ganhar", comentou o argentino sobre o compromisso da última rodada do Grupo 1. O adversário será o The Strongest, na altitude de 3,6 mil acima do nível do mar da capital boliviana. A equipe derrotou o São Paulo na primeira rodada, no Pacaembu, um resultado que ainda incomoda Bauza. "Estamos pagando o preço da primeira partida jogada aqui e que perdemos. A equipe não estava no momento bom. Agora, estamos evoluindo", comentou.

Bauza afirmou que a atuação credencia o São Paulo a chegar mais forte nas retas finais tanto da Libertadores como do Campeonato Paulista, embora não queira se iludir com o resultado. "Não podemos ficar confusos com esse 6 a 0. A equipe jogou muito bem e pôde marcar seis gols. Fizemos pressão e foi importante, porque provocou erros do adversário. Não vamos encontrar tanta facilidade como encontramos hoje", afirmou.

A equipe chegou aos cinco pontos no Grupo 1 da competição, mesmo pontuação do River Plate. A equipe argentina enfrenta em Buenos Aires nesta quarta-feira o The Strongest, líder com sete pontos. O Trujillanos tem apenas um ponto ganho e praticamente não tem mais chances de classificação. "Os seis gols são bons não só pelo resultado, mas também pelo ânimo. Os jogadores estão entusiasmados."

O elenco do São Paulo folga nesta quarta-feira e só se reapresenta no CT da Barra Funda na manhã de quinta-feira. O próximo compromisso da equipe é no domingo, contra o São Bento, em Sorocaba, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O clube disputa com o Audax a primeira posição do Grupo C.