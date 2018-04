Bauza ameaça deixar o São Paulo caso não cheguem reforços

Edgardo Bauza está preocupado com a montagem do elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro e por causa disso ameaçou até deixar o São Paulo caso os prometidos reforços não cheguem. O clube tem até essa terça-feira para contratar jogadores que atuam no exterior. Depois, só poderão chegar jogadores sem time ou que defendem equipes brasileiras.

“Se não trouxerem os jogadores será muito difícil continuar, mas eles (dirigentes) estão tentando. Falei com os dirigentes, se não tivermos reforços será muito difícil”, comentou, em entrevista a um programa de rádio argentino chamado Gol de Vestuario. “"Uma vez que finalizar o mercado vamos analisar a nossa situação”, completou.

Bauza ainda revelou que chegou a conversar com Hernán Barcos, do Sporting, e que teve passagens por Palmeiras e Grêmio. “Conversei com o Barcos, mas a situação dele na Europa é complicada”, explicou o treinador.

A diretoria corre contra o tempo para conseguir acertar a contratação de pelo menos três jogadores. Após o clássico com o Corinthians, Bauza disse esperar pela chegada de estrangeiros, já que perdeu três atletas nos últimos dias. Os atacantes Calleri e Alan Kardec e o meia Paulo Henrique Ganso.

Enquanto isso, quem está chegando é o zagueiro Douglas. Ele está acertando a rescisão contratual com o Dnipro, da Ucrânia, e chegará ao clube sem custos.