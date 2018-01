Bauza aposta na volta por cima de Centurión para 2016 no São Paulo

O São Paulo perdeu Luis Fabiano e Alexandre Pato e vai ao mercado atrás de pelo menos um nome para o ataque. Enquanto espera pela chegada de reforços, o técnico Edgardo Bauza já avisou que pretende insistir na volta por cima de Centurión, quem o treinador tem acompanhado há tempos. O comandante argentino contou que gosta do estilo do atacante e que ao chegar ao Brasil, dia 23, deve iniciar os trabalhos pelo São Paulo e uma das primeiras missões será conversar com o jogador para saber como ele está para a próxima temporada.

Centurión teve um ano bem discreto no São Paulo e um dos motivos que podem ter afetado o desempenho do jogador é um problema particular familiar que ele teve de conviver durante a maior parte da temporada.

Além do atacante argentino, outros dois nomes que devem ser bastante aproveitados pelo treinador são os atacantes Rogério e Alan Kardec. Edgardo Bauza avisou a diretoria tricolor que espera, pelo menos, pela chegada de um zagueiro, um meia e mais um homem de frente.