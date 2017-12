Bauza aposta em Centurión para montar time do São Paulo

O técnico argentino Edgardo Bauza realizou duas atividades táticas desde que chegou ao São Paulo, no começo do ano, e em ambas manteve no setor ofensivo um jogador que carrega muitas expectativas da torcida. Compatriota do treinador, Ricky Centurión começa a se firmar na equipe principal depois de um ano irregular em 2015, quando chegou ao clube.

Contratado do Racing por R$ 14 milhões, o atacante fez apenas seis gols em 2015. Centurión teve problemas pessoas com a doença da namorada, Melody Pasini, e sofreu com a adaptação ao Brasil. O ex-técnico do time, Muricy Ramalho, chegou a se preocupar com a timidez e os problemas de comunicação do argentino, que pouco brilhou no São Paulo em sua primeira temporada.

Agora a situação começa a mudar. Nesta segunda-feira o jogador treinou novamente como titular no treino tático no CT da Barra Funda, em escolha que mostra o quando Bauza aposta no atleta. Quando dirigia o San Lorenzo, o técnico tentou contratar o jogador. "Tudo isso se resume em confiança. É um jogador que tem potencial. Todos estão trabalhando para que ele possa crescer", disse o atacante Alan Kardec.

Centurión ainda tem dificuldades com o português, mas agora poderá falar em espanhol com outros companheiros. O clube trouxe o lateral-esquerdo chileno Euguenio Mena, está para confirmar a chegada do uruguaio Diego Lugano e ainda dispõe do colombiano Wilder Guisao como opção para o ataque. "A vinda do Bauza ajuda muito aos estrangeiros a se acostumarem melhor", destacou Mena durante a sua apresentação, na última semana.