Bauza arma São Paulo com Ganso e faz mistério sobre goleiro

O São Paulo iniciou na manhã desta segunda-feira a preparação para enfrentar o mexicano Toluca, na quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, com duas mudanças em relação ao time que na última semana enfrentou o The Strongest. O meia Paulo Henrique Ganso deve retornar à equipe titular e o atacante Alan Kardec apareceu como o substituto de Calleri, que vai cumprir suspensão.

O técnico Edgardo Bauza realizou um treino tático contra a equipe sub-19 do clube. Em espaço reduzido, o argentino pediu para o time se movimentar e fazer a marcação na saída de bola. A formação atuou sem goleiro e teve como titulares: Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Kelvin; Alan Kardec.

Como o goleiro Denis está suspenso, o São Paulo vai ter que recorrer a Léo ou a Renan Ribeiro para escalar o time. O primeiro, tem apenas 45 minutos jogados pelo clube. Já a outra opção tenta se recuperar de uma cirurgia de apendicite realizada em março. Os dois trabalharam com o elenco no fim de semana e disputam a preferência de Bauza.

Ganso ficou como reserva no jogo contra o The Strongest, em La Paz, por opção do treinador, que preferiu reforçar a marcação do meio-campo com Wesley. O empate por 1 a 1 classificou o clube para as oitavas de final, com o primeiro jogo no Morumbi, na próxima quinta-feira, contra o Toluca. Até o momento foram vendidos 33 mil ingressos - as entradas para as arquibancadas estão esgotadas.